Busje vol? Dan hang je er toch gewoon even achter? sam

20 maart 2018

16u01

Bron: Daily Mail 1

In het Engelse Worcester keek elektricien Jodie Brown afgelopen donderdag zijn ogen uit toen hij naar het werk reed. Voor hem hing een bouwvakker aan de achterkant van een bestelwagen die met zo'n 50 km/u door de straten reed. Brown filmde de fratsen met zijn dashcam. Het is niet duidelijk waarom de 'verstekeling' aan het busje hing, en of de bestuurder daarvan wist.