Buschauffeur slalomt te laat langs neervallende spoorwegbarelen

Een buschauffeur met haast heeft vorige woensdag in Polen ei zo na een grote ramp veroorzaakt.

Op drukbekeken bewakingsbeelden is te zien hoe de chauffeur aan een overweg nabij de stad Nowy Dwór Mazowiecki het rode licht negeert en met zijn lijnbus tussen de neervallende spoorbarelen slalomt. De bus bereikt de verste bareel te laat, waardoor het voertuig niet meer weg kan. De chauffeur probeert tevergeefs nog de bareel naar boven te duwen.

Hij probeert daarna op de sporen de machinist van de aanstormende trein te waarschuwen voor het naderende onheil. De trein was al beginnen te remmen, maar kan een aanrijding met de achterkant van de bus niet vermijden. Op de beelden is te zien hoe net voor de aanrijding de buspassagiers de bus uitvluchten. De chauffeur is aangeklaagd voor roekeloosheid en riskeert een celstraf van acht jaar.