Burger King-medewerkster gaat door het lint omdat bestelling te lang duurt

Zit er een tijdslimiet op bestellingen in een hamburgerrestaurant? Dat vraagt een verontwaardigde klant in een Burger King in het Amerikaanse Newark. Elizabeth Ramsey zegt dat ze met familieleden vorige woensdagochtend iets wou bestellen aan de drive-in, maar dat het niet snel genoeg ging voor de medewerkster. De zwangere vrouw zat in de wagen met haar man, zijn twee broers van 11 en 12 en een collega van hem. Ramsey bestelde voor iedereen apart en kreeg na elke bestelling de rekening, waarna ze zei dat ze nog niet klaar was. De medewerkster zei dat ze moest voortmaken, hoewel geen andere klanten stonden te wachten, binnen noch buiten. Ramsey ging vervolgens klagen in de zaak zelf, wat ontaardde in een scheldpartij waarbij de medewerkster dreigde de politie te bellen. Haar tirade werd gefilmd en ging viraal, waarna de Ramseys spraken met leidinggevenden van het bedrijf dat eigenaar is van de zaak. "Ze zeggen dat ze stappen hebben ondernomen", vertelt Ramsey aan Amerikaanse media.

