Buren choqueren naakt koppel met brutaal briefje: "We zijn dik achterste beu gezien" jv

08 mei 2018

00u05

Bron: Yahoo7 Be 0 Bizar Karin en Jay Stone uit Lemington kregen een klacht binnen van hun buren waardoor het koppel gechoqueerd was. Blijkbaar werden ze naakt gespot in hun eigen huis en dreigden de buren ermee hen aan te geven voor openbare zedenschennis. De Stones denken er niet aan hun "normale" levenswijze aan te passen.

Het anonieme briefje was redelijk brutaal: "Willen jullie de gordijnen sluiten aub als jullie zich aan- of uitkleden? We zijn het beu een dikke kont, dikke tieten en een klein pietje te zien. Anders zullen we jullie beiden aangeven voor openbare zedenschennis."

"We zijn geen nudisten of exhibitionisten", reageert de 33-jarige Karin op Yahoo7 Be. "We doen gewoon verder met ons dagelijkse leven en hopen dat onze 'gevoelige' buren ophouden ons te bespieden." Karin voelt zich begluurd en denkt er zelfs aan een boodschap op de ramen te kleven: "Stop met kijken!"

Liever wou ze dat de buren even waren komen aanbellen om hun privacyprobleem aan te kaarten. Daar zou ze vrede mee gehad hebben.

Jay postte het bericht op Facebook en dat ging meteen viraal, met maar liefst 15.000 reacties in 24 uur. Het Britse koppel kreeg veel steun op de sociaalnetwerksite. "Studeer zo'n vijftig keer per dag een naaktdansje in", klonk het onder meer.