Buizerd valt Nederlandse jogger aan: “Voorlopig neem ik andere route”

27 mei 2020

Een jogger in Zeeland is dinsdagavond aangevallen door een buizerd. Uit het niets voelde Mattheo van Koeveringe (21) een harde klap tegen zijn achterhoofd.

De twintiger uit Oostdijk (op een half uurtje rijden van de grens met Stabroek) keek op en zag een buizerd wegvliegen. Op het moment dat Matteo verder wou joggen, keerde de roofvogel terug voor een nieuwe poging. En weer was het raak.

De Zeeuw houdt aan de aanval een aantal flinke krassen op zijn schedel over. “En ik ben behoorlijk geschrokken”, zegt hij tegenover onze collega's van de Provinciale Zeeuwse Courant. “Na die eerste klap dook ik ineen. Vervolgens zag ik de buizerd wegvliegen richting de hoogspanningskabels om vervolgens terug te keren en mij opnieuw aan te vallen.”

Dat alles gebeurde gisteravond rond half tien op nog geen anderhalve kilometer van zijn huis, op de Gentmansdijk tussen Oostdijk en Krabbendijke in Zeeland.”Na de tweede aanval heb ik mijn vader gebeld. Ik zag het niet meer zitten om onder die bomen door naar huis te lopen.”

Mattheo loopt regelmatig over het dijkje. “Maar voorlopig neem ik even een andere route.” De schrik zit er een dag later nog goed in. Van Koeveringe heeft het voorval gemeld bij de wijkagent. “Of die er iets mee kan, weet ik niet. Er zit daar waarschijnlijk ergens een nest en ik kwam te dicht in de buurt.”



Volgens boswachter Marijke Lieman is het heel normaal gedrag. “Het is een vogel die zijn jongen beschermt. De een blaast, de ander lokt de aanvaller weg. Weer een ander gaat plat op het nest liggen en er zijn er die de aanval inzetten. Het zijn net mensen als het gaat om het beschermen van je kinderen.”