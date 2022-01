Brutale bandieten plunderen dagelijks treinen in Los Angeles

Spaargids.be Je centen laten renderen in een belegging? Dit type fonds past het best bij jou

Wie zijn centen belegt, haalt daar mogelijk een mooi rendement uit. Maar klopt het dat je als jongere het best investeert in een dynamisch beleggingsfonds en als je ouder bent in een defensief? Of toch niet? Wat zijn de verschillen tussen de fondsen? En hoe maak je de slimste keuze? Spaargids.be overloopt de opties.

14 januari