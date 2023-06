Brusselse VDAB stelt wel heel aparte vraag aan Emilie: “Wil u in pornofilm meespelen?”

“Wil u in een pornofilm meespelen?” Emilie moest twee keer slikken toen ze als werkzoekende deze vraag voorgeschoteld kreeg. Actiris, de Brusselse versie van de VDAB, ziet er echter geen kwaad in. “Wie een job zoekt in het artistieke milieu krijgt deze vraag wel vaker.”

Het bleek dus allesbehalve een foutje te zijn, tot grote verbazing van Emilie zelf. “Ik ben naar Brussel verhuisd en dus schreef ik me in bij de tewerkstellingsdienst Actiris”, vertelt de vrouw bij Sudinfo. “Ik werd goed ontvangen door de dame die mijn dossier beheerde. Om het formulier verder in te vullen, stelde ze enkele basisvragen.”

Emilie gaf daarbij aan dat ze een master in dramatische kunst op zak had. “Ze peilde mijn interesse in film en toen kwam dus plots de vraag of ik in een pornofilm wilde meespelen. Ik twijfelde of ik het wel goed gehoord had, dus wilde ik dat ze die zin nog eens herhaalde.”

“Maar inderdaad, ik zag op haar scherm dat die vraag effectief op de lijst stond. Het is in dit geval dus niet de werkneemster die uit de bocht ging, maar het systeem zelf dat totaal verknipt is. Net in deze beroepscategorie zal iemand om financiële redenen misschien sneller geneigd zijn om toch ja te zeggen. Bied het dan niet op een presenteerblaadje aan.”

“Waar ligt de grens?”

Françoise De Smedt, de PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement, reageert verontwaardigd. “Waar denkt Actiris dat de grens ligt? Dit roept veel vragen op. Zijn er bijvoorbeeld consequenties als er geweigerd wordt? Een lichaam stelt op deze wijze niets meer voor. Voor een overheidsdienst is dit onaanvaardbaar, we vragen daarom dat die vraag van de lijst geschrapt wordt.”

Actiris benadrukt dat deze kwestie niet enkel in Brussel speelt. Synerjob, de federatie die alle openbare diensten van de regionale arbeidsmarkten in België overkoepelt, regelt de praktische kant van de zaak. En dus wordt diezelfde vraag ook door de VDAB (in Vlaanderen) en de FOREM (in Wallonië) gesteld.

“Maar nogmaals: niet elke werkzoekende wordt hiermee geconfronteerd. Het gaat specifiek om acteurs, een specifiek domein dus. Deze discussie moet binnen Synerjob gevoerd worden, maar tot nu toe hebben wij hier nooit klachten over gekregen”, stelt de woordvoerder van Actiris.