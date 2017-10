Brusselaar gebruikt Tinder om gratis door Europa te reizen: "En soms beland ik ook in hun bed, ja" Sven Van Malderen

Tweeëntwintig verschillende meisjes in twee maanden tijd: Anthony Botta mag zeker niet klagen over het het succes van het concept 'Tindersurfing'. Dankzij de datingapp reist de Brusselaar gratis Europa rond. "En soms beland ik ook in hun bed, ja."

Noem het couchsurfing, maar dan met de kans op dat tikkeltje extra. Anthony bezocht zo vijftien verschillende steden in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Hongarije.

"Normaal had ik in augustus altijd herexamens, maar die periode ligt achter de rug", stelt de 25-jarige vertaler Engels-Italiaans. "Tijd zat dus om een reis te maken die me nog lang zou heugen. En dus zocht ik op Tinder specifiek naar vrouwen die op mijn gewenst parcours lagen."

"Kende niets van montage"

Anthony filmde elke ontmoeting en spijsde er zijn YouTube-kanaal mee. Alweer een schot in de roos, want zijn dolle avonturen worden telkens gretig bekeken. "Ik kende nochtans niets van montage of filmpjes maken. Ik vertrok gewoon met mijn smartphone, een selfiestick en een statief. Door te overnachten bij lokale inwoonsters leerde ik de écht leuke plekjes kennen in plaats van de toeristische valkuilen."

Soms kwam hij voor aangename verrassingen te staan. "In München leerde ik een 36-jarige dame kennen. Ik wist dat ze kinderen had, maar niet dat ze aanwezig zouden zijn op het moment dat ik daar was. Ze stelde me voor als haar vriend: we zouden het weekend samen doorbrengen en voetbal spelen. Maar je had dat huis moeten zien! Ze woonde in een wijk waar heel wat spelers van Bayern München wonen. Een aparte fitnesszaal, een zwembad,... Alles was daar gewoon aanwezig, echt zot."

"Geen YouPorn"

Dat de vrouwen in kwestie allemaal vrijgezel waren, was natuurlijk handig meegenomen. "Ik ga niet ontkennen dat er niets gebeurd is, maar dat was echt niet mijn bedoeling. Meestal sliep ik gewoon in de zetel of mocht ik de kamer van een afwezige huisgenoot gebruiken. Af en toe mocht ik mee in bed, ja. Maar ik heb een YouTubekanaal, het is geen YouPorn."

Maar hoe wist hij hen in eerste instantie te overtuigen om die sprong met een wildvreemde te wagen? "Ik had een trailer gemaakt waarin ik het concept uitlegde, te nemen of te laten. En het is toch aardig gelukt: ik heb slechts drie keer in een herberg moeten overnachten, voor de rest was alles gratis."

Tot slot wil Anthony nog een goede raad meegeven. "Pas hier toch ook wat mee op, meisjes. Op Tinder zitten ook een pak kerels die enkel uit zijn op seks."