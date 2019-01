Bruidsboetiek wordt online geprezen voor bijzondere paspop in etalage: “Eerste keer dat ik dit ooit zie” kg

11 januari 2019

00u14

Bron: BBC, Twitter 0 Bizar Een Britse bruidsboetiek krijgt op het internet veel lof omdat het een bruidsjurk etaleert op een paspop in een rolstoel. De vitrine werd gisteren voor het eerst gespot door Twittergebruiker Beth Wilson, die zelf in een rolstoel zit. “Dit is de eerste keer dat ik ooit een beperking heb gezien in een etalage”, zegt ze.

De 36-jarige Beth Wilson merkte de etalage van de White Collection Bridal Boutique in het Engelse Portishead toevallig op toen ze de winkel passeerde. In de etalage zit een paspop met bruidsjurk in een rolstoel versierd met klimop. Het tafereel raakte een gevoelige snaar bij Wilson, en ze deelde meteen een foto op Twitter.



“De nieuwe bruidsboetiek in de stad heeft een paspop die een rolstoel gebruikt, en het zou niet zo spannend mogen zijn maar het is de eerste keer dat ik ooit een beperking zie in een etalage”, schreef ze erbij. Wilson zit al vijf jaar in een rolstoel, melden Britse media.

The new wedding shop in town has a wheelchair using mannequin and it shouldn’t be exciting but it’s the first time I’ve ever seen disability portrayed in a shop window. pic.twitter.com/N5sco2fLJf Beth Wilson(@ doodlebeth) link

Zeldzaam

Haar tweet werd al snel duizenden keren gedeeld en vergaarde ruim 28.000 likes. Veel mensen prijzen de winkel om hun “inclusieve” etalage. “Dit is fab! Als er maar meer bruidsboetieks dit niveau van inclusiviteit zouden demonstreren”, klinkt het. En: “Die jurk ziet er geweldig uit met de stoel. Goed om te zien dat ze tonen hoe belangrijk het is dat ze de jurken er mooi laten uitzien voor elke klant.”



De eigenares van de bruidsboetiek zegt verrast te zijn door alle aandacht. “Het is mooi om zo’n positieve respons te zien, maar op een manier is het ook triest dat mensen twee keer moeten kijken. Het toont hoe zeldzaam het is om een rolstoel in een etalage te zien”, zegt ze aan BBC.

Rolstoelgebruikers

Ook verschillende rolstoelgebruikers lieten van zich horen. “Als een recent verloofde rolstoelgebruiker bracht dit de tranen in mijn ogen”, zegt iemand op Twitter. “Ik heb het zoeken naar jurken uitgesteld uit angst dat het niet zou gaan met mijn stoel [of] het niet de hele ‘say yes to the dress’-ervaring zou zijn. De inclusiviteit hier is geweldig, maar [het is] ook jammer dat ik er zo geschokt door ben.”

As a recently engaged wheelchair user this bought tears to my eyes... I’ve put off looking at dresses because of the fear of it not working with my chair/ it not being the whole ‘say yes to the dress’ experience. The inclusivity here is amazing, but also sad I’m so shocked by it. sarahroseprint(@ Sarah_Rose4) link

Andere rolstoelgebruikers deelden hun eigen bruidsfoto’s om te tonen hoe zij hun jurk droegen op hun huwelijksdag. “Laat de stoel je niet weerhouden van je droomhuwelijk”, moedigt iemand aan.

Have to say, when I got married it was the most difficult and emotional element. So much pressure to be that bride. Bought @jimmychoo shoes to highlight wheelchair users love shoes too! Hopefully I looked ok! pic.twitter.com/PQOZSEfgbH Sarah BF Marl(@ SarahBFraser) link

Had to share mine. It was my mom's that she made herself in '77 and then did a few alterations for me. pic.twitter.com/ZvXWEmbdsB Emily Stoker, RDN, LD(@ EmilyStoker5) link

Congrats on your engagement, and dont let the chair keep you from your dream wedding, it has been done. Do you girl. 😊 pic.twitter.com/cLG6UyA1LM Sharkinfl(@ DirkJordan2) link

