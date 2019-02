Bruidegom maakt ongepaste opmerking: huwelijk al na drie minuten voorbij SVM

07 februari 2019

15u23

Bron: Q8 News 1 Bizar Drie minuten... Langer heeft een huwelijk in Koeweit niet standgehouden, weet Q8 News.

Meteen nadat het koppel elkaar het jawoord gegeven had, liep het mis: de bruid gleed onderuit toen ze naar de uitgang aan het stappen was. Toen haar kersverse echtgenoot haar om die reden lomp noemde, vond de vrouw het welletjes.

Ze vroeg hier en nu de scheiding aan, een gunst die de rechter haar ook verleende. Het stel heeft dus nooit als een getrouwd koppel de rechtszaal verlaten.

Op sociale media klinkt niets dan bewondering voor de dame in kwestie. “Als er van in het begin geen respect is, kun je er maar beter meteen een punt achter zetten”, luidt de conclusie.