Bruid stuurt koppel met kinderen naar huis op trouwfeest: “Ben ik nu een slecht mens?” lva

23 december 2018

01u01

Op de sociale nieuwssite Reddit gaat een Engelstalige bruid te rade bij haar lezers over een voorval op haar trouwdag. Hoewel het koppel expliciet op de uitnodigingen had geschreven dat ze geen kinderen wilde tijdens de receptie en het feest, hadden twee genodigden die instructie toch in de wind geslagen. De bruid liet dat niet toe en stuurde hen naar huis. "Ben ik nu een slecht mens?", vraagt ze aan de Reddit-gebruikers.

Je trouwdag is vaak niet de meest ontspannen dag in je leven. Dat is waarschijnlijk een understatement. Je krijgt (normaal gezien) maar één kans om zo'n feest te organiseren en om financiële redenen is dat misschien maar een goede zaak. Vooral de bruid lijdt vaak onder de stress en kan zich in het ergste geval transformeren tot een ware Bridezilla. Of dit zo'n geval was, of de bruid gewoon gelijk had, daarover lopen de meningen uiteen.

Het koppel wilde een trouwfeest zonder kinderen en hadden dat via de uitnodigingen laten weten. De bruid wist dus niet goed wat ze zag, toen een koppel toch kwam opdagen met hun baby en een peuter van 3 à 4 jaar oud. Ze kenden het koppel niet goed; het waren eerder vrienden van de familie dan van het koppel persoonlijk.

“Tijdens de huwelijksceremonie liet ik het gewoon voor wat het was. Ik had andere dingen aan mijn hoofd. Ik dacht ook dat iemand de kinderen na de ceremonie misschien kwam ophalen. Dat was het geval ook voor mijn bruidsmeisje en nog enkele andere kindjes”, schrijft de bruid.

Op de receptie zag ze dan dat de kinderen er nog steeds waren. “Ik had geen zin om het zelf op te lossen en stuurde mijn wedding planner om te vragen of iemand de kinderen nog kwam ophalen. Ik zag ze van op een afstand discussiëren en besloot de wedding planner maar beter bij te staan. Het koppel dacht dat ik hen kwam helpen want ze begonnen te praten over hoe grof mijn event planner wel niet was.”

De bruid herhaalde dat het een kindervrij trouwfeest was en dat het ook zo op de uitnodigingen stond. De moeder van de kinderen verzekerde haar dat ze perfect voor haar kinderen kan zorgen en erop zal toezien dat ze niet in de weg lopen. “Maar dat naast de kwestie”, antwoordde de bruid toen en haar kersverse man kwam haar te hulp.

Wanneer dan ook de vader van de kinderen in een hevige discussie verwikkeld raakte met de bruidegom, verloor de bruid haar geduld en stuurde het koppel naar huis. “Het hele tafereel was enorm gênant en het waren precies die situaties die ik wilde vermijden.”

“Maakt het feit dat ik ze heb weggestuurd van mij een slecht mens”, sluit ze af.

Meningen

Tot haar verbazing waren de meeste lezers het eens met haar beslissing. De meesten vonden het grof van het koppel de instructies op de uitnodiging te negeren. Anderen vonden het niet zo onbeschoft hen weg te sturen, maar konden helemaal niet begrijpen dat ze een kinderloos feest wou. Maar iemand anders schrijft ook: “Je moet helemaal niet uitleggen of legitimeren waarom je geen kinderen op je eigen feest wil”.

Op Reddit laat ze ook weten dat enkele van haar familieleden nog steeds kwaad op haar zijn.