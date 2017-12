Bruid overlijdt enkele uren nadat ze in het huwelijk treedt IB

04u30

Bron: newshub.co.nz 0 rv Zaterdag werd Jamie nog naar het altaar geleid door haar vader. Enkele uren later stierf ze. Bizar Een 26-jarige vrouw uit Auckland, Nieuw-Zeeland is afgelopen zaterdag slechts enkele uren nadat ze met de liefde van haar leven in het huwelijk trad, overleden. Ze werd al tijdens de ceremonie ziek en stierf enkele uren later aan een meningokokkeninfectie.

De 26-jarige Jamieka 'Jamie' McCarthy-Ngapera trouwde afgelopen zaterdag op het mooie schiereiland Whangaparaoa in Auckland, maar voelde zich tijdens de ceremonie al niet goed. Enkele uren later overleed ze.

Haar geschokte echtgenoot zegt aan de Nieuw-Zeelandse media dat “haar overlijden een grote schok voor iedereen was. Het is ongelofelijk moeilijk om te verwerken dat we haar zo snel hebben moeten laten gaan. Ze is uit het leven weggerukt door een verschrikkelijke, dodelijke ziekte.

rv Jamie en haar echtgenoot.

"Liefste persoon ter wereld"

Haar familie omschrijft Jamie als “de liefste person in de wereld, die erg van het leven hield en zichzelf altijd wegcijferde voor anderen. Ze was een geliefde echtgenote, dochter, kleindochter, zus, nicht en vriend. Ze zal voor altijd gemist worden. Ze was zo gelukkig dat ze ging trouwen en de trouw was prachtig en liefdevol.”

De medische diensten in Auckland onderzoeken de dood van vrouw en hebben contact met de mensen die het dichtst bij haar stonden om de verspreiding van het dodelijke virus te voorkomen.

Jaarlijks sterven zo’n 28 mensen in de stad aan het meningokokkenvirus, dat door een bacterie veroorzaakt wordt.