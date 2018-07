Brugspringer knalt pardoes op roeiboot van Anneke: "Ik was woedend en heb gevloekt" Ard Schouten

04 juli 2018

12u17

Bron: AD.nl 1 Bizar Vanochtend is de Nederlandse Anneke Laverman nog amper van de schrik bekomen. Gisteravond sprong bij de Utrechtse Munt een jongen van een brug, bovenop de boot van de roeister. Die brak in tweeën.

Het is zo’n incident waar iedereen, die regelmatig vertoeft op het bewuste stuk van het Merwedekanaal in grootstad Utrecht, al jaren bang voor is. Om uren later te constateren dat alle betrokkenen er op wonderbaarlijke wijze goed vanaf zijn gekomen. "k kon de slaap vannacht minder snel vatten dan normaal’’, zegt de 39-jarige Laverman aan onze Nederlandse collega's van het AD. "Je denkt toch aan wat er óók had kunnen gebeuren. Hij had bovenop ons kunnen landen. Hij had geraakt kunnen worden met een roeispaan. Als dat laatste op een ongelukkige manier gebeurt, ligt wel je hoofd er af."



Op het bewuste stukje van het kanaal 'vechten' recreanten bij zomers weer al jaren om elk metertje water. Van bruggen springen en zwemmen is er officieel verboden, maar er wordt niet of amper tegen opgetreden.

"We zinken"

Gisteravond ging het mis. "We zaten samen in een twee zonder stuurman. Voor de brug hadden we het er nog over of we ‘rond moesten maken’, in gewonemensentaal: omkeren. We hadden gekeken of er zwemmers bij de brug waren maar eigenlijk kun je dat niet goed zien."



Daarna ging het snel. Ze roeiden door. Een flinke klap volgde en de boot begon vrijwel meteen te zinken. "In eerste instantie - omdat we natuurlijk achteruit roeiden en hij achter onze ruggen op de punt terecht kwam - had ik niet goed door wat er gebeurde. Ik dacht aan een stuk hout of zo. Maar ik zag al snel dat het een mens was. De bootpunt brak af, we maakten water. Mijn vriendin zei: 'we zinken, vlug roei naar dat vlotje aan de kant'. Dat hebben we gedaan. We kregen hulp van een een omwonende, die ons later ook naar het terrein van roeivereniging Viking heeft gesleept."



Op de brug kwamen ze in contact met de springer. "In eerste instantie, op het moment dat het gebeurde, was ik woedend. Ik heb wel gevloekt ja, of-ie gek geworden was of zo. Dat was de schrik, het huilen stond ons nader dan het lachen. Later hebben we gewoon gepraat, hij was natuurlijk ook erg geschrokken."

Snee in de arm

De springer kwam er met een snee in zijn arm vanaf. De vriendin van Laverman had last van haar middenrif, maar dat bleek vanmorgen alweer mee te vallen. Voor zover bekend hadden Laverman en haar roeivriendin met dit incident een negatieve primeur, maar een verrassing dat het een keer mis zou gaan tussen een brugspringer en een roeiboot was het niet. Ze sluit zich aan bij de woorden van André van der Lelie, de voorzitter van de roeiclub. Die trekt aan de bel bij het stadsbestuur om daar waar het zwemverbod geldt, te gaan handhaven.

Nu liep het springincident nog af met alleen materiële schade, maar Laverman wil alle gebruikers van het Merwedekanaal op het hart drukken het gezonde verstand te gebruiken. Om erger te voorkomen. Ze hoopt ook op fysieke maatregelen. "Als je om welke reden dan ook toch gedoogt dat mensen daar zwemmen en van bruggen springen, zorg dan dat iedereen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijft. Leg dobbers aan de kant van dat vlotje bij het Muntgebouw. Zo hou je zwemmers weg van de boten. Want die zijn levensgevaarlijk voor hen, hoezeer roeiers ook uitkijken en, zoals wij ook deden, alle voorzichtigheid betrachten."