Brugse politie onderzoekt filmpje waarop jongeren 'kraanplassen' Mathias Mariën

10u37 0 rv Bizar De politie van Brugge zal twee jongeren aanspreken op hun onverantwoord gedrag nadat ze twee weken geleden een metershoge kraan op een bouwwerf beklommen zonder bescherming. Alsof dat nog niet genoeg was filmde het duo de gevaarlijke onderneming én plaste één van de jongeren vanop de kraan -tientallen meter hoog - naar beneden. "Heel erg gevaarlijk. Dat moeten ze beseffen", klinkt het bij de politie.

De maker van de video - een tiener uit Brugge - plaatste het filmpje afgelopen weekend op zijn YouTube-kanaal. De 16-jarige is zich van geen kwaad bewust en denkt voldoende te kunnen klimmen om dergelijke hachelijke stunts tot een goed einde te brengen. De politie werd gisteren op de hoogte gebracht en zal de jongeren wijzen op hun gedrag. "Het betreden van een bouwwerf is sowieso al verboden. Het beklimmen van een kraan zonder toestemming en beveiliging is op een verboden werf dus zeker ook niet toegelaten", klinkt het bij de politie. Opvallend: eenmaal boven filmde de maker zijn kompaan terwijl hij naar beneden aan het plassen was. Wildplassen, volgens de letter van de wet. Het is nog niet duidelijk of ze daar ook - letterlijk - voor zullen boeten.