Brooke (5) moet mama huur betalen: "Zo is ze voorbereid op het echte leven"

Als het van een Amerikaanse moeder afhangt, betaalt haar vijfjarige moeder Brooke voortaan een wekelijkse huur van 5 dollar. Haar mama Essence Evans wil haar dochtertje zo voorbereiden op het echte leven.

Er komt geen kinderarbeid aan te pas, want Brooke betaalt de vijf dollar integraal van haar zakgeld. Het geld draagt zo bij aan de rekeningen van de elektriciteits- en watervoorziening, internet en televisie, de huishuur en de supermarktboodschappen.

Brooke krijgt wekelijks zeven dollar zakgeld, de overige twee dollar mag ze dus gebruiken voor vrije uitgaven.

Wat Brooke nog niet weet, is dat haar moeder het geld eigenlijk stort op een spaarrekening. Indien Brooke de vijf dollar elke week blijft betalen heeft ze op haar achttiende 3.380 dollar gespaard. Een aardig duwtje in de rug wanneer ze uit huis gaat en gaat studeren. Mama Essence deelde zondag haar voornemen via Facebook en roept op te delen, wat massaal wordt gedaan. Essence krijgt duizenden positieve reacties.

