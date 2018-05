Bromfietsers zijn zo dronken dat alcoholtester van politie het begeeft Ties Cleven HR

26 mei 2018

21u40

Bron: Eindhovens Dagblad 0 Bizar Twee Nederlandse bromfietsers die gisteravond in Geldrop (Eindhoven) door de politie werden tegengehouden, waren zò dronken dat een storing ontstond in de alcoholtester van de politie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hield de politie in Geldrop zij twee mannen tegen. Zij reden slingerend over de hele rijbaan, op hun brommer. ,,Reden voor een controle", aldus de politie.

Laveloos

De twee konden tijdens de controle niet op hun benen blijven staan. Ook afstappen en de bromfiets overeind houden, lukte het laveloze duo nog nauwelijks. Ze moesten allebei mee naar het bureau om te blazen.

Daar blies de eerste man vierenhalf keer de toegestane hoeveelheid. In combinatie met de penetrante lucht van alcohol die om de man heen hing zorgde dat ervoor dat het testapparaat een storing kreeg. Zo kon de tweede man niet meer blazen.

Na ruim drie kwartier lang luchten, lukte het wel. De tweede feestvierder blies vier keer de toegestane hoeveelheid. Ook was zijn rijbewijs ongeldig verklaard en was zijn ID al jaren verlopen. Beide mannen moeten zich verantwoorden bij de rechter.

