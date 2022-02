Broertjes of neefjes? Amerikaanse Jax en Jett kunnen het allebei zijn

Wat? Laten we bij het begin beginnen. De Amerikaanse eeneiige tweelingzussen Brittany en Briana ontmoetten een paar jaar geleden de eeneiige tweelingbroers Joshua en Jeremy Salyers. Ze werden verliefd en trouwden. Voor de duidelijkheid: Briana met Jeremy en Brittany met Joshua. Niet veel later werden de zussen bijna tegelijkertijd zwanger, jawel, en kregen ze hun zoontjes: Jax en Jett.



De neefjes schelen nauwelijks in leeftijd en ook niet in dna. Ze zijn namelijk een zogeheten ‘quaternaire’ tweeling. Deze soort tweeling is geen echte tweeling, want ze hebben allebei een andere vader en moeder. Maar de ouders zijn allebei wél een eeneiige tweeling.

De bevruchting

Tweelingen kunnen op twee verschillende manieren ontstaan. Zo kunnen er twee eicellen met twee zaadcellen worden bevrucht. Men spreekt dan over een twee-eiige tweeling. Bij Brianna en Brittany (en ook Josh en Jeremy) is er sprake van een eeneiige tweeling. Dit betekent dat één eicel is bevrucht door één zaadcel, en na de bevruchting deelt de eicel zich in tweeën, waardoor er twee verschillende embryo's ontstaan.

Deze embryo's hebben vrijwel hetzelfde dna omdat ze uit dezelfde eicel en zaadcel zijn ontstaan. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat deze tweelingen er vaak hetzelfde uitzien. Bij twee-eiige tweelingen is het verschil in dna net zo groot als bij broers en zussen. Het enige verschil is dat ze allebei even oud zijn.

Een quaternaire tweeling kan dus nooit ontstaan als twee twee-eiige tweelingen zich met elkaar voortplanten. Het dna van beide ouders en de kinderen verschilt dan te veel. Dat het dna van de neefjes Jax en Jett zoveel op elkaar lijkt, komt puur doordat het dna van de moeders en de vaders vrijwel identiek is.

Instafamous

Dat het dna van Jax en Jett niet geheel identiek is, komt omdat ze uit twee verschillende eicellen en zaadcellen zijn ontstaan. En omdat ook bij beide ouders enkele minuscule verschillen kunnen zitten.

Toch blijft het natuurlijk allemaal erg uitzonderlijk. En hier maken de ouders van Jax en Jett goed gebruik van. Op Instagram hebben de zogeheten Salyerstwins inmiddels ruim 174.000 volgers. Hierop delen ze filmpjes en foto's over hun gezinsleven. Dat ook vrij bijzonder is, want beide gezinnen wonen onder hetzelfde dak.

