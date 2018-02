Broers zien eruit als Popeye: "Vroeger waren we verslaafd aan dat paardenmiddel, nu hebben we de drang onder controle" Sven Van Malderen

09 februari 2018

17u53

En of ze fier zijn op hun biceps van ruim zeventig centimeter. Dat Tony (49) en Alvaro (50) hun leven op het spel zetten om zo'n onnatuurlijk resultaat te bereiken? "Ach, vroeger waren we echt verslaafd, maar nu hebben we de drang onder controle", menen de Braziliaanse spierenbundels.

De broers uit Rio de Janeiro injecteren al sinds hun tienerjaren het smerige goedje Potenay B12, kwestie van de natuur een handje te helpen. "Ik was heel slank toen ik jong was", aldus Tony. "Het was mijn droom om gespierd te worden, mijn idool is niet toevallig Arnold Schwarzenegger."

De ene heeft 'de Hulk' als bijnaam, de andere wordt Conan genoemd (naar de actiefilm 'Conan the Barbarian', met de ex-gouverneur van Californië in de hoofdrol; nvdr). Elke dag slijten ze uren in de fitness en werken ze zo'n 6.000 calorieën naar binnen. Een ontbijt van tien eieren is geen uitzondering, daarna volgt nog een hoop bananen en rood vlees.

A post shared by Tonygeraldo (@tonyhulkgeraldo) Een foto die is geplaatst door Tonygeraldo (@tonyhulkgeraldo) op 04 aug 2016 om 08:49 CEST

"Soms een probleem"

Maar zonder Potenay B12 zou het resultaat nooit zo opvallend geweest zijn. "Soms is mijn omvang wel een probleem", klinkt het. "Het gebeurt dat ik dénk ik dat ik ergens tussen kan, maar dat lukt dan niet. Daar heb ik al de nodige littekens aan mijn armen aan overgehouden."

Het product was oorspronkelijk bedoeld om grote zoogdieren te helpen herstellen, een echt paardenmiddel dus. Na verloop van tijd ontdekten ook Braziliaanse bodybuilders de 'geneugten' ervan. "De massa die je normaal in een jaar wint, krijg je er op een maand bij. Veel beter toch?"

Superaçao!!! Een foto die is geplaatst door null (@tonyhulkgeraldo) op 05 mrt 2017 om 23:44 CET

Verslavend effect

Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Potenay B12 heeft niet alleen een verslavend effect, maar kan naast een depressie ook hart-, lever- en nierproblemen veroorzaken. Pas toen een dokter aan de alarmbel trok, stopten de broers met de vernietiging van hun lichaam.

"We raden dit middel echt niet aan", zeggen de broers nu. "Jonge mensen willen meteen effect zien en gaan het op een verkeerde manier gebruiken. Als gevolg daarvan zullen ze er lelijk en misvormd gaan uitzien. De enige oplossing is dan nog een operatie. In het ergste geval volgt de dood, dat is ook al vaak genoeg gebeurd."

27 jaar getrouwd

Tony is intussen 27 jaar getrouwd, maar zijn vrouw vindt de Popeye-evolutie maar niets. "Ze moet me aanvaarden zoals ik ben, anders zullen onze wegen scheiden. Dat heb ik haar heel duidelijk gemaakt. De meeste dames vinden mijn uiterlijk trouwens wél geweldig."

Dan heeft Alvaro het beter getroffen. "Ik heb mijn vrouw in de fitnesszaal ontmoet. Zij vindt mijn spierballen knap, ze is gewoon geweldig."