Britse vrouw krijgt 30.000 euro na uitglijden over "mogelijke" duivenuitwerpselen

09 augustus 2019

16u39

De drukke spitsen in treinstations kunnen al eens een ongelukje veroorzaken. Gehaaste mensen die tegen elkaar botsen, reizigers op weg naar de trein die van een trap struikelen of passagiers die simpelweg uitglijden. Dat laatste overkwam een Britse vrouw, zij viel in Paddington over duivenuitwerpselen. Opvallend? Ze kreeg daarvoor een schadevergoeding van maar liefst 30.000.

Uit gegevens die BBC kon inkijken blijkt dat de Britse railinfrastructuurbeheerder Network Rail de afgelopen vijf jaar in totaal meer dan 1 miljoen euro heeft uitbetaald aan 290 schadeclaims. Het gaat daarbij om incidenten waarbij mensen in een Brits treinstation ten val zijn komen en zich verwond hebben.

De opvallendste schadevergoeding ging wellicht naar een vrouw die, zo schrijft de spoorwegorganisatie, uitgleed over “mogelijke duivenuitwerpselen”. Bij het ongeluk in het Paddingtonstation kwam de vrouw zwaar ten val en verwondde ze haar been. Ze kreeg daar nu een compensatie voor van zo’n 30.000 euro.

Andere voorvallen

In totaal werden de afgelopen vijf jaar 290 schadevergoedingen uitbetaald. De grootste individuele uitbetaling was 43.000 euro, die ging naar een passagier die over een onbekende vloeistof was uitgegleden en zwaar op zijn rechterheup belandde. Een passagier die over ijs viel aan een stationsingang, kreeg het laagste bedrag van iets meer dan 10 euro.

In totaal kregen vier mensen een schadevergoeding nadat ze over duivenuitwerpselen waren uitgegleden. Een andere passagier kreeg 11.000 euro nadat hij in een grote plas water uit was geslipt bij het oversteken van een brug. Een andere reiziger viel dan weer over tomatensaus in de inkomhal van het Londense Liverpool Street station, waarbij hij zijn pols en beide knieën verwondde. Hij ontving meer dan 6.000 euro.