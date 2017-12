Britse vrouw deelt lakens met vijftien geesten: 'Ik geniet volop van spirituele lust' Naz Taha Margo Verhasselt

Bron: AD.nl 5 itv Bizar Een Britse vrouw vertelt in het ochtendprogramma Een Britse vrouw vertelt in het ochtendprogramma This Morning dat ze met al twaalf jaar seks heeft met ‘geesten’.

"Het begon allemaal toen ik nog verloofd was," vertelt Amethyst Realm kalm. "Mijn verloofde was destijds op zakenreis. Ik voelde de aanwezigheid van een geest en kleedde me in een pikant setje. Ik verleidde hem als het ware. Voor ik het wist, lagen we samen tussen de lakens. Vervolgens werden we vergezeld door meer bovennatuurlijke wezens."



Ze vervolgt: "Sinds ik de liefde bedrijf met geesten, heb ik geen seks meer met mannen. Daar ben ik tien jaar geleden mee gestopt, toen mijn verloofde me een keer betrapte met een geest. Ik geniet nu volop van de spirituele lust, dus aan menselijke intimiteit heb ik op dit moment geen behoefte."



Realm is ervan overtuigd dat een geest haar ook kan zwanger maken. "Daar is het nu nog te vroeg voor, maar ik sta er zeker voor open. Overigens sluit ik een menselijke relatie niet uit, maar mijn seksleven is nu beter dan ooit." Phillip Schofield, Britse presentator van het ontbijtprogramma, reageerde spottend: "Je zult een behoorlijke reputatie hebben binnen de bovennatuurlijke wereld."