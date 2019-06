Britse vliegt 17 uur de cel in omdat ze haar man dwingt het hele huis te poetsen Tom Tates

28 juni 2019

12u03

Bizar Een Brit heeft zijn vrouw aangeklaagd omdat hij naar eigen zeggen jarenlang onder een terreurregime leefde. Elke dag moest Michael Sanders -onder zowel verbale als fysieke bedreiging- het hele huis poetsen. Het koppel is intussen gescheiden, maar Valerie (58) heeft al een nieuwe liefde gevonden. Haar toyboy, de 33-jarige Tony Mableson, is in het dagelijkse leven... schoonmaker.

Lokale media brachten vorig jaar in geuren en kleuren het nieuws dat Sanders in haar huis gearresteerd werd en vervolgens 17 uur in de cel zat. Ze was door haar toenmalige man beschuldigd van “controlerend, dominant, ziekelijk en dwangmatig gedrag”.

Omdat de politie ernstig huiselijk geweld vermoedde en Michael een officiële klacht tegen zijn vrouw had ingediend, volgde een uitgebreid onderzoek. Daaruit bleek dat Valerie “extreem dominant en dwingend is en absurd hoge eisen stelt aan de hygiëne in haar woning”. En ook dat Michael psychische problemen en zelfs zelfmoordplannen kreeg door het opvliegende karakter van zijn levenspartner.

Tot een rechtszaak kwam het net niet: de man voelt zich intussen wat beter, de vrouw ontmoette tot haar groot genoegen een 25 jaar jongere man die er net van houdt om haar huis tiptop in orde te houden.

“Complete hel”

Michael verklaarde dat er dagelijks briefjes met belachelijke opdrachten voor hem in huis klaarlagen. Die dreven hem uiteindelijk tot grote wanhoop. “We trouwden in 2014 en al na een paar maanden begon ze mijn leven zuur te maken”, vertelde hij vorig jaar aan de ‘Daily Mail’. “Ik had geen leven meer. Als ik haar absurde taken weigerde, kreeg ik ernstige bedreigingen naar mijn hoofd geslingerd. Het was een complete hel. Ik kon werkelijk niets goeds doen.”

De vrouw ventileerde ook haar ongenoegen. Ze ontkende elke vorm van huiselijk geweld, maar vertelde wel dat haar bodybuildende man een obsessie voor sport had. “Hij geeft al ons geld uit aan dure trainingen en wedstrijden en daarom doet hij enkel boodschappen in goedkope winkels. Daar vind ik het eten niet lekker. De maaltijden die hij klaarmaakte, at ik dan ook nooit. Verder sport hij zó vaak dat het huishouden -in ons geval een gedeelde taak tussen man en vrouw- er bij inschiet.”

Valerie zei ook dat Michael liever buiten zijn auto stond te wassen dan binnen de boel schoon te houden. Door het gebruik van anabolen zou hij bovendien impotent geworden zijn. “Ik wilde geen seks meer omdat hij te afgetraind en te veel spieren had. Ik had het gevoel de liefde te moeten bedrijven met een strijkplank.”