Britse trucker ziet hoe automobilisten z’n tankwagen helemaal tot bouwwerf volgen waar hij geen brandstof maar cement komt afleveren

De vijftiger was donderdag met zijn volgeladen tankwagen op weg naar het Engelse Overstone in de East Midlands en kreeg in de smiezen dat een colonne van zo’n twintigtal wagens hem volgde. Alleen, de vrachtwagenchauffeur was helemaal niet op weg om een tankstation te bevoorraden, maar ging gewoon een lading cement afleveren op een bouwwerf.

Anderson was met zijn 44 ton mortel op weg voor een rit van meer dan 110 kilometer langs onder meer snelweg A43. “Ik kreeg het pas door toen geen enkele automobilist me nog inhaalde. Toen merkte ik achter me een rij van zo’n twintig volgende auto’s op”, aldus de vrachtwagenbestuurder aan de BBC.

Zijn vermoeden raakte helemaal bevestigd toen de colonne net als hem de afrit nam. Het leidde bij aankomst aan de bouwwerf meteen tot flink geclaxxoneer achter hem. Anderson dacht dat er iets mis was met zijn tankwagen en verliet zijn cabine.

Een geagiteerde automobilist draaide zijn raampje open en vroeg naar welk tankstation hij op weg was. “Naar geen enkel”, antwoordde Anderson. Toen hij meedeelde wat hij eigenlijk aan het vervoeren was, kreeg hij een heuse scheldtirade over zich. Ze vonden dat Anderson hen had moeten waarschuwen.

“Dit kan je niet menen”, getuigde Anderson aan de BBC die op zijn beurt de scheldwoorden niet langer achterwege liet. “I just went full McEnroe”, klonk het letterlijk. De legendarische Amerikaanse oud-tennisspeler was in de jaren tachtig berucht voor zijn woedeuitbarstingen.

De trucker met zes dienstjaren op de teller, kijkt nu amusant op het voorval terug, maar benadrukt dat de job van vrachtwagenchauffeur hoe dan ook best stresserend is. “Als dan nog idioten je gaan volgen, zorgt dat nog voor een hoop extra druk.”

Zoals eerder aangekondigd wordt het Britse leger sinds maandag ingezet om de pompstations te bevoorraden. Zo’n tweehonderd leden van de strijdkrachten hebben de afgelopen week hierin geoefend bij een logistiek bedrijf in het graafschap Essex. De regering van Boris Johnson hoopt zo dat de files aan de Britse tankstations binnen enkele dagen tot het verleden behoren. Voor de ontplooiing is een heuse codenaam in het leven geroepen: ‘Operation Escalin’, een willekeurig gekozen naam.

De meeste militairen worden ingezet in Londen en en in het zuidoosten van Engeland, waar de problemen het grootst zijn. In die gebieden zat volgens brancheorganisatie Petrol Retailers Association (PRA) op zondag 22 procent van de pompstations zonder brandstof. Landelijk was bij 17 procent van de benzinestations geen brandstof te krijgen.

