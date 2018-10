Britse mama haalt uit naar school nadat opgegeven huiswerk van haar dochter vol fouten staat: “Schadelijk voor leerproces” IB

26 oktober 2018

00u32

Bron: The Telegraph 0 Bizar Een Britse moeder is door de school van haar dochter beschuldigd van ‘eerroof’ nadat ze op hoge poten het huiswerk van haar dochter op Facebook smeet en er haar beklag deed over de vele grammaticale fouten die in het werkje stonden. En nee, die fouten waren níet door dochterlief gemaakt, maar stonden voorgedrukt in het werkboekje.

Danielle Rowland uit Tamworth in het Verenigd Koninkrijk kon haar ogen niet geloven toen haar zeven jaar oude dochtertje als huiswerk een kruiswoordraadsel moest oplossen dat vol met grammaticale fouten stond. “Voor huiswerk dat de leesvaardigheid moet bevorderen, is dit schokkend”, schreef de vrouw op Facebook bij een foto van het werkje.

Zo staat er in de opdracht zelf al een grote fout. De kinderen wordt gevraagd het kruiswoordraadsel in te vullen, maar in plaats van ‘inserting’(invullen) staat er ‘interesting’ (interessant). De post werd al snel door andere ouders gezien en gedeeld, tot de commotie uiteindelijk ook het schoolhoofd van de Moorgate Primary Academy in Tamworth bereikte.

Schooldirecteur Jonathan Williams belde Rowland op en beschuldigde haar van laster. “Ik was teleurgesteld door de reactie van de school”, zegt Rowland. “Ik heb de foto op Facebook gezet om te zien of andere ouders ook problemen hadden met het huiswerk. Een aantal mensen pikten het op en ik heb vervolgens met de schooldirecteur gesproken. Hij vond het lasterlijk dat ik het online gezet had en dat het de school schaadt."

Trots

De vrouw is niet te spreken over haar contact met de school, waar ook haar twee andere kinderen naartoe gaan. “De directeur dreigde dat wanneer ik het niet offline zou halen, hij er een data-manager bij zou halen. Ik was erg teleurgesteld. Het lijkt me dat je als leraar een soort trots hebt over je werk. Maar zulke dingen schaden het leerproces van een kind.”

Inmiddels geeft Williams toe dat er ‘fouten’ staan in het huiswerk. “We zien in dat het opgegeven huiswerk fouten bevatte. Dit is helaas voorgevallen, maar we hebben inmiddels maatregelen genomen zodat dit niet meer gebeurt. De school zal huiswerk blijven geven omdat ze het concept van thuis leren steunt.”