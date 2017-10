Britse duiker zwemt 7,5 km naar kust met haai in kielzog: "Was bang dat ik op zijn menu stond" Joeri Vlemings

13u11

Bron: BBC 0 John Craig Bizar John Craig (34) kan het nog navertellen, en dat is straf. Toen de Britse duiker vrijdag in West-Australië boven water kwam, zag hij zijn boot niet meer. Hij beweert dat hij maar liefst 7,5 km naar de kust moest zwemmen. En hij werd ook nog eens "achtervolgd" door een haai.

Craig was vrijdag aan het speervissen in de wateren van Shark Bay in deelstaat West-Australië, zo'n 800 km ten noorden van Perth. Zijn vriend bleef op de boot. Maar toen Craig bovenkwam, vond hij de boot niet meer. Hij kon niet anders dan op eigen kracht naar de kust terugzwemmen.

Maar een tijgerhaai van zo'n vier meter had Craig gespot. "Hij was nieuwsgierig en kwam heel dicht bij mij", vertelt de ervaren duiker aan de BBC. "Hij bleef van verschillende kanten naar mij toe zwemmen. Ik probeerde uit te maken wat het precies was en of ik op zijn menu zou kunnen staan. Het was beangstigend. Ik dacht dat ik zou opgegeten worden in de middle of nowhere. De haai bleef mij maar volgen".

Craig hield zijn harpoen op de haai gericht. Hij merkte een rode klif op in de verte en zwom naar het Francois Perron National Park. De haai volgde hem ongeveer een kwartier lang. "Ik dacht: 'het is gedaan met mij, zo ga ik sterven'." Het leek voor Craig alsof de haai hem "escorteerde" naar de kust. Maar plots was de tijgerhaai weg.

De Brit zegt dat hij dan nog zo'n drie uur moest zwemmen om de kust te bereiken. Hij zag dat reddingswerkers ter zee en in de lucht naar hem op zoek waren, maar slaagde er niet in hun aandacht te trekken. Hij wandelde nog een half uur naar een kampeerplaats, waar hij uiteindelijk toch opgemerkt werd. "Ongelooflijk dat iemand zwemmend zo'n afstand kan afleggen in zo'n korte tijd", verklaarde Glen Ridgley van Shark Bay Volunteer Marine Rescue.

Op een van de reddingsboten kon John Craig zijn vrouw in de armen vallen. Zijn eigen boot had blijkbaar technische problemen gehad, maar zijn vriend was ongedeerd gebleven.



Tijgerhaaien staan statistisch op de tweede plaats wat het aanvallen van mensen betreft. Eind goed, al goed.