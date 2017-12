Britse chirurg die initialen op lever van patiënten brandde, dreigt de cel in te vliegen Redactie

23u41

Bron: BBC, AD 0 © C. Lyttle/zefa/Corbis Een team van artsen tijdens een operatie. Archieffoto. Bizar Een Britse transplantatiechirurg dreigt de cel in te gaan, omdat hij de lever van zeker twee patiënten had voorzien van zijn initialen. De 53-jarige Simon Bramhall erkende zijn daad vandaag voor de rechtbank, meldt onder meer de BBC.

Bramhall werd door het Queen Elizabeth Ziekenhuis in Birmingham al in 2013 geschorst voor de acties, die in februari en augustus van dat jaar plaatsvonden. Hij gaf vandaag toe dat hij de in principe onschuldige daden heeft uitgevoerd, maar ontkende dat hij patiënten moedwillig heeft willen schaden. Dat laatste werd door de aanklager geaccepteerd, waardoor hem een zware straf bespaard blijft.

Volgens de openbaar aanklager is er sprake van een zaak zonder precedent. "Dit is een zeer ongewone en complexe zaak'', aldus advocaat Tony Badenoch. "Er is geen sprake van een geïsoleerd incident. Dergelijke acties vereisen enige vaardigheid en concentratie. Bovendien is er geen rekening gehouden met de gevoelens van de bewusteloze patiënt.''

Argonlaser

Transplantatiechirurgen gebruiken een argonlaser om bloedingen aan bijvoorbeeld een lever te stoppen. Ook kan er met de apparatuur een toplaagje van het orgaan worden gebrand om aan te geven waar gesneden moet worden.

Het inbranden van initialen is in principe niet schadelijk voor de organen. Bij een gezonde lever verdwijnen de tekens mettertijd. Bij een van de levers die Bramhall behandelde werden de initialen zichtbaar omdat het orgaan beschadigd was en daardoor niet goed genas.

Bramhall moet op 12 januari opnieuw voor de rechter verschijnen. Hij mag het proces in vrijheid afwachten.

Meer over Simon Bramhall