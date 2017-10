Britse avonturier vliegt 25 kilometer ver met 100 heliumballonnen kv

23u46

Bron: BBC, CBS 0 Facebook - The Adventurists Bizar De 38-jarige Tom Morgan uit Bristol maakte maandag na meerdere mislukte pogingen eindelijk zijn droom waar. Hij liet zich op een kampeerstoel door 100 heliumballonnen in de lucht hijsen en zweefde zo over een afstand van 25 kilometer boven Zuid-Afrika.

Na enkele mislukte pogingen in Botswana week Morgan met zijn plan uit naar Zuid-Afrika. "Het was moeilijk om de juiste weersomstandigheden te vinden en het was moeilijk om de ballonnen te beschermen omdat ze gewoon bleven barsten," zegt Morgan, die uiteindelijk twee dagen nodig had om alle nodige ballonnen op te blazen.

Facebook - The Adventurists Morgan (midden) op de kampeerstoel waarmee hij door de lucht zweefde.

Net ten noorden van Johannesburg slaagde hij er uiteindelijk in om zich, zittend op een kampeerstoel, door de ballonnen de lucht in te laten hijsen. Een magische ervaring, zegt Morgan en hij geeft toe dat hij zich "ergens tussen doodsbang en extatisch" voelde.

De man bereikte een hoogte van 2438 meter, maar hoe hoger de ballonnen kwamen en hoe sneller de temperaturen stegen, des te sneller begon hij te vliegen. "Ik moest kalm blijven en een voor een de ballonnen lossnijden," vertelt hij.

Facebook - The Adventurists

Morgan, die avontuurlijke reisorganisatie The Adventurists runt, droomt ervan een heliumballonnenwedstrijd te organiseren in Zuid-Afrika. "Het wordt een drie dagen durend zweefavontuur over lange afstand aan feestballonnen op een stoel... waarschijnlijk de gekste race ooit," vertelt hij.