Britse arts waarschuwt voor ‘domme sekstrend’: “Masturbeer niet met kerstversiering”

Het is Internatio­na­le Masturba­tie­dag: 13 nieuwe inzichten en tips om dit (in de slaapkamer) te vieren

Soloseks is plezierig, belangrijk, gezond, en toch voelen we er vaak ongemak en schaamte bij. Laat staan dat we er open over praten. Welnu: omdat het vandaag, op 28 mei, Wereld Masturbatiedag is, doen we het voor de verandering wél. We sommen dertien nieuwe inzichten op, voor meer genot en voldoening tussen de lakens.

