Brits-Amerikaanse gameontwikkelaar zat als toerist in de ruimte en duikt nu naar de diepste zeebodem

Richard Garriott (59) is een excentrieke ondernemer en gameontwikkelaar uit Texas die geboren werd in het Britse Cambridge. In 2008 vloog Garriott naar het internationaal ruimtestation (ISS) en nu is hij van plan om naar de diepste zeebodem op onze planeet - voor zover bekend - af te dalen: de elf kilometer diepe Marianentrog. De druk is daar 1.000 keer hoger dan aan de oppervlakte. Garriott wordt na astronaute Kathy Sullivan nog maar de tweede mens ooit die beide exploten op het palmares kan schrijven.

Richard Garriott - in de spelletjeswereld ook gekend als Lord British of General British - zal nog maar de veertiende persoon ooit zijn die levend naar de bodem van de Marianentrog in de Stille Oceaan afzakt, terwijl er al zo’n 5.000 mensen op de top van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, stonden. Als zijn onderneming slaagt, is Garriott de eerste Brit ooit die zowel heel erg hoog in de ruimte vertoefde als heel erg diep in de zee. Alleen astronaute Kathy Sullivan (69) - in 1984 de eerste vrouw die in de ruimte wandelde - deed hem dat vorige zomer voor. Sullivan vloog in 1992 ook mee aan boord van ruimteveer Atlantis met de Belgische astronaut Dirk Frimout.

In 2008 betaalde Richard Garriott zich een zitje als ruimtetoerist aan boord van de Sojoez TMA-13. Hij zou daarvoor ongeveer 29 miljoen euro neergeteld hebben. Op 12 oktober 2008 werd hij gelanceerd naar ruimtevaarstation ISS voor een trip van twaalf dagen. Garriotts vader, Owen, was overigens een Amerikaanse NASA-ruimtevaarder. Dat zoonlief niet om een stunt verlegen zit, bleek vorig jaar. Richard Garriott had een deel van de as van de in 2005 overleden Star Trek-acteur James ‘Scotty’ Doohan aan boord van de Sojoez gesmokkeld, een verzoek dat officieel nochtans was afgewezen. Ook tijdens zijn tocht naar het diepste bekende punt van de wereldzeeën zal de zakenman iets bijzonders met zich meenemen: kindertekeningen.

De Brits-Amerikaanse ondernemer, oprichter van Origin Systems, is qua expedities niet aan zijn proefstuk toe. Zo liet hij de wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking tijdens een vlucht boven de Atlantische Oceaan in 2007 gewichtloosheid ervaren en bezocht hij zelf ook al de noord- én de zuidpool. Hij dook verder nog naar het wrak van de Titanic.

Volledig scherm Stephen Hawking mocht in 2007 dankzij een firma van Richard Garriott gewichtloosheid ervaren tijdens een speciale vlucht boven de Atlantische Oceaan. © AFP

Voor de Marianentrog zal Garriott exact hetzelfde pak aantrekken als hij aanhad voor de ruimte, met zowel de Britse als de Amerikaanse vlag op. Garriotts ouders waren beiden Amerikanen, maar omdat hij in Engeland is geboren, heeft hij de dubbele Brits-Amerikaanse nationaliteit. Voor zijn reis naar de zeebodem zal hij twaalf uur doorbrengen in een speciaal gebouwde onderzeeër: vier uur om af te dalen, vier uur voor onderzoek en vier uur om weer op te stijgen naar het ‘moederschip’.

“Het wordt behoorlijk moeilijk om de ruimte te verslaan”, blikte hij in de Daily Mirror vooruit. “Het zicht op de aarde vanuit de ruimte verandert echt je leven. Er bestaat zoiets als het overzichtseffect dat letterlijk een levensveranderende ervaring is voor de meeste mensen die in een baan om de aarde tollen - ook voor mij. Terwijl het uitzicht vanuit een patrijspoort vanuit de onderzeeër slechts zo ver zal reiken als de verlichting toelaat. Het wordt een heel ander soort ervaring.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Richard Garriott.