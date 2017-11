Brit vliegt in straalmotorpak sneller dan 51 km/u boven meer en andere Guinness World Records jv

20u27 1 rv Brit vliegt in straalmotorpak met recordsnelheid van 51 km/uur. Bizar Vandaag is het Guinness World Records Day en worden er weer een paar onwaarschijnlijke wereldrecords georganiseerd. Zo is er de Britse uitvinder Richard Browning, die met een snelheid van 51,53 km/uur over een meer in Zuid-Engeland vliegt in een straalmotorpak. Maar er zijn er nog, van de VS tot Zweden!

Richard Browning heeft niet alleen ervaren wat het is om een menselijke vogel te zijn, hij zette ook een wereldrecord neer. Browning haalde 51,53 km/uur tijdens zijn vlucht boven Lagoona Park in Reading, in een pak dat aangedreven werd door zes straalmotoren. Sturen deed hij met zijn armen. Het was zijn derde poging. Eerder was hij door een stuurfout in het meer terechtgekomen.

In de VS gingen de Harlem Globetrotters met succes voor hun 17de vermelding in het Guinness World Records Book. Ditmaal was de doelstelling de hoogste opwaartse gekorfde basketworp. Trotter Corey 'Thunder' Law zette dat record op een indrukwekkende 15,26 meter.

En wat dacht u van de grootste hoelahoepel ter wereld? Ene Yuya Yamada uit Japan hoelahoepte zowaar in een ring met de gigantische diameter van 5,14 meter.