Brit sterft nadat hij struikelt over eigen slippers Thomas Burrows AV

27 juli 2018

14u19

Bron: The Sun 0 Bizar Richard Best, een 44-jarige man uit Groot-Brittannië, werd levenloos teruggevonden na een avondje stappen in Baglan, het zuiden van Wales. De man maakte een dodelijke val nadat hij struikelde over zijn eigen slippers.

Op 3 juli was de 44-jarige Richard Best, een staalarbeider, na een avondje uit op weg naar huis toen het noodlottige voorval zich afspeelde. De man struikelde over zijn eigen slippers en maakte een val van 1 meter naar beneden. Daardoor smakte hij met zijn hoofd tegen de grond.

In de vroege morgen omstreeks 5 uur 15 vond een man die zijn hond uitliet, de zwaargewonde Richard Best . Hij werd in allerijl naar het Morriston ziekenhuis in Swansea gebracht waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Gisteren besloot de familie in samenspraak met het ziekenhuis om de beademingsmachine die de man in leven hield, los te koppelen, waardoor hij het leven liet.

Vandaag zullen ongeveer 1.000 mensen zijn begrafenis bijwonen.