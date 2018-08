Brit loopt tien jaar lang rond met wattenstaafje in oor kg

28 augustus 2018

17u02

Bron: The Mirror 0 Bizar Een decennium lang heeft een Britse man rondgelopen met een wattenstaafje in zijn linkeroor. De man raakte het staafje tien jaar eerder kwijt terwijl hij zijn oren aan een schoonmaakbeurt onderwierp, maar geloofde dat het er weer vanzelf was uitgevallen. Niet dus. Het object werd verwijderd in een oorheelkundekliniek in Leicestershire.

Volgens specialist Neel Raithatha, die het wattenstaafje verwijderde, had de man slechts recent verschillende klachten ontwikkeld. Zo werd hij pijn en druk gewaar in zijn linkeroor en was zijn gehoor aan die kant "gedempt". Aanvankelijk werd gedacht dat het om een simpele oorontsteking ging, maar de waarheid bleek dus heel anders uit te pakken.

Het wattenstaafje had zich diep in de gehoorgang van de man genesteld. Met een tang kon de specialist het object veilig verwijderen. “Gelukkig was het trommelvlies nog gezond en intact”, zegt Raithatha aan The Mirror.

De oorspecialist, die zichzelf de ‘oorwasfluisteraar’ noemt, deed al wel vaker bizarre ontdekkingen. Zo haalde hij eerder al een pennendopje, oorbel en 22 wasfilters van hoorapparaten uit de oren van zijn patiënten. Voor de liefhebbers: van de meeste ingrepen bestaat beeldmateriaal dat de dokter integraal op YouTube deelt. Het kanaal heeft overigens ruim honderdduizend volgers.