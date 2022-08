Brit grijpt naast megawinst van 11.750 euro per maand: “In plaats van alles te delen heeft ze mij gedumpt”

Elke maand 10.000 pond (11.750 euro) op de rekening, en dat gedurende een periode van dertig jaar. Laura Hoyle (40) en Kirk Stevens (39) dachten dat hun broodje gebakken was toen ze vorig de jackpot wonnen met loterijspel Set For Life. De ingenieur blijft echter met lege handen achter omdat het ticket enkel op haar naam stond en zij hem nu gedumpt heeft. “Ze had nochtans beloofd om alle winst te delen”, klinkt het verslagen.

Stevens barstte van de goede bedoelingen. Hij liet Laura gratis in zijn huis in Hucknal wonen, nadat ze elkaar in 2018 via een gemeenschappelijke vriend leren kennen hadden. “Ze vroeg toen hoeveel huur ze moest betalen, maar we waren toch een koppel? Ik heb dus geen cent gevraagd.”

“Laura stelde in plaats daarvan voor om wekelijks zo’n 30 euro in te zetten op gokspelletjes. En als we wonnen, zouden we het geld samen opsouperen. Die afspraak werd nooit op papier gezet, maar dat leek me toen ook absoluut niet nodig. Wie had nu ook gedacht dat we ooit echt zouden winnen?”

Beide namen op cheque

Stevens en Hoyle verschenen na hun megawinst met een kamerbrede glimlach in de pers. Op de cheque die uitgereikt werd, stonden beide namen. Allemaal voor de show, blijkt nu. “De buitenwereld dacht zo wel dat ik ook gewonnen had. Maar ach, dat was het minste van mijn zorgen. Laura nam ontslag op haar werk en we kochten een Porsche Cayenne. Het waren spannende tijden.”

Volledig scherm Laura Hoyle en Kirk Stevens in betere tijden. © Facebook

Laura stond toen ook nog een deel van haar geld af. “Maandelijks gaf ze mij 1.000 pond (1.180 euro) en ze moedigde mij aan om mijn diploma in werktuigbouwkunde te halen. Zij zou dan de kosten voor mijn studies betalen. We maakten wilde plannen voor de toekomst, er leek geen vuiltje aan de lucht.”

Trouwplannen

Stevens wilde nog een stap verder gaan en dacht aan trouwen. “We hadden allebei al een huwelijk achter de rug, maar ze was bereid om die stap nog eens te zetten. Haar ouders reageerden dolenthousiast toen ik hen om haar hand vroeg. Maar net toen ik mijn aanzoek wilde doen, kregen we ruzie.”

Stevens voelde de twijfel bij Laura. “De centen waren een deel van het probleem geworden. Telkens dat onderwerp ter sprake kwam, ontstonden er spanningen. Ik kreeg vaak de vraag van buitenstaanders waarom ik bleef werken bij vliegtuigmotorfabrikant Rolls-Royce. Omdat ik graag een doel in mijn leven had, luidde mijn antwoord dan. Maar er was meer aan de hand. Ik voelde me niet zeker genoeg bij Laura om zomaar mijn job op te geven. Hoe meer tijd verstreek, hoe meer ik haar voelde wegglippen.”

Genadestoot

De genadestoot kwam er nadat ze in juni samen het huwelijk van een vriend bijgewoond hadden. “Ze zei toen vlakaf dat ze niet meer bij mij wilde zijn. Onze relatie was in dalende lijn aan het gaan, maar dit zag ik niet aankomen. Ik probeerde de brokken nog te lijmen, tevergeefs helaas... Door de plotse rijkdom was ze snobistisch geworden en voelde ze zich sterk genoeg om al wat ze had overboord te gooien.”

Laura verhuisde naar de nieuwbouwwoning met vijf slaapkamers in Nottingham, waar ze normaal gezien samen hun intrek hadden moeten nemen. “Ze heeft veel van onze gemeenschappelijke bezittingen meegenomen en nu eist ze ook nog het hoederecht over onze twee honden op. Van haar fortuin wil ze niets meer delen. Die 1.000 pond per maand was zogezegd huurgeld. Nu ze niet meer bij me woont is ze mij niets meer verschuldigd, luidt haar redenering.”

Stevens wil de strijd nog niet volledig opgeven. “Ik wil mijn 10 procent. Als ze 1.000 pond per maand blijft geven, hoort ze nooit nog iets van mij. Beloofd!” Laura was niet bereikbaar voor commentaar, schrijft ‘The Sun’.