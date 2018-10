Brit gebruikt duizenden euro's pensioen van overleden buurvrouw om pizza's te bestellen SVM

12 oktober 2018

17u42

Een Britse man die het lichaam van zijn overleden buurvrouw vond, heeft haar pensioen gebruikt om voor 6.000 pond (zo'n 6.800 euro) aan pizza's te bestellen. Robert Sharkey (24) heeft nu te horen gekregen dat hem een gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

De 68-jarige vrouw overleed in januari 2015 in haar flatwoning in Belfast, maar haar dood bleef maandenlang onopgemerkt. Sharkey ontdekte pas in oktober van dat jaar dat de post van zijn onderbuurvrouw zich opstapelde. Daarop forceerde hij de voordeur en ontdekte hij de stoffelijke resten van Marie Conlon. De man liet na de politie te bellen en nam een betaalkaart mee uit de woning.

Sharkey gaf in totaal 13.300 euro van zijn buurvrouw uit. Duizenden euro's spendeerde hij daarvan aan pizza's. In de zaak noemden de medewerkers hem "de visman" omdat hij altijd ansjovis op zijn pizza wilde. Toen agenten uiteindelijk de woning van de man binnenvielen, ontdekten ze stapels met lege pizzadozen.

De man is vorige maand al schuldig bevonden aan elf strafbare feiten, maar moet nog wel veroordeeld worden. Vandaag kreeg hij van de rechter te horen dat een celstraf bijna onvermijdelijk is.