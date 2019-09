Brit beklimt Mont Blanc met roeitoestel op de rug, burgemeester woedend mvdb

04 september 2019

17u13

Bron: The Local - Paris Match 1 Bizar De stunt van een Britse ex-militair om de Mont Blanc (4.810 meter) te beklimmen met een 26 kilogram wegend roeitoestel op zijn rug, lokt wrevel uit bij burgemeester Jean-Marc Peillex van Saint-Gervais Les Bains, de gemeente aan de voet van (West-)Europa’s hoogste berg. De burgervader schreef een open brief aan de Franse president Emmanuel Macron.

Voormalig marinier Matthew Disney raakte met zijn roeibank tot aan een schuilhut op 450 meter van de top, maar kon door de weeromstandigheden niet verder. De fitnessfreak die zichzelf omschrijft als ‘wereldwijd avonturier’ wilde met zijn stunt geld inzamelen voor twee liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor gewonde veteranen en hun families.



Burgemeester Peillex is niet onder de indruk van de stunt, integendeel. “Gekken blijven de Mont Blanc teisteren”, klinkt het vrij vertaald in een open brief die hij zondag richtte aan president Macron. “Met zulke achternaam (Disney), durf je haast te denken dat hij dacht rond te lopen in een pretpark.”



Peillex klaagt al langer aan hoe onbezonnen klimmers zonder enige ervaring de klimtocht aanvatten, wat ieder jaar tot dodelijke ongevallen leidt. Politieagenten kunnen amper de drukte op de berg de baas. De burgemeester vraagt andermaal meer maatregelen van de Franse overheid.

Achtergelaten

Disney liet - tot ergernis van Peilliex - zijn roeiapparaat achter in de schuilhut, maar verzekert het daar binnen afzienbare tijd weg te halen. De trend om de Mont Blanc te beklimmen met niet alledaagse spullen is niet nieuw. Zo klom een vriendengroep van een vijftiental twintigers in 2007 naar de top en haalde uit hun bagage generatoren en een opblaasbare jacuzzi om vervolgens een bad te nemen in het opgewarmde water.

De Brit is niet het enige geval waarover Peillex klaagt. Een Duitse klimmer die de Mont Blanc wou beklimmen met zijn hond aan zijn zij, sloeg de raad van agenten in de wind. Zij drongen erop aan om de viervoeter achter te laten in een van de berghutten en alleen de slotklim aan te vatten. Tegen het advies in nam de Duitser ‘s nachts toch zijn hond mee. Die raakte tot bloedens toe gewond aan de poten.

Lees ook: Alpinisten die met sportvliegtuig aan Mont-Blanc landden wacht boete ... van 38 euro

Fri 30 Aug, I will attempt a #WorldFirst for my C5 to carry a 26kg 2.5m unbalanced awkward as heck to carry @concept2 rowing machine up Western Europe’s highest mountain - #MontBlanc to then summit Sun 01 Sep to row it’s height in distance of 4,810m (15,780ft)#Summit #challenge pic.twitter.com/TLdsGXOVEr Disney RM(@ DisneyRM_) link