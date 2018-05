Brit (19) start crowdfunding ... om zijn vakantie naar Spanje te bekostigen mvdb

18 mei 2018

00u13

Bron: The Sun - Justgiving.com 0 Bizar Een jonge Brit ziet naar eigen zeggen hoe de ene 'steuntrekker' na de andere het vliegtuig opstapt voor een strandvakantie in buitenlandse vijfsterrenhotels, terwijl hij amper genoeg geld heeft voor een avondje uit in zijn woonplaats, de Engelse stad Burnley. Aiden Dugdale (19) is daarom een crowfunding gestart met de bedoeling genoeg geld in te zamelen voor een strandvakantie in Spanje. Zijn initiatief zorgt voor flinke wrevel, hilariteit én sympathie.

De kerel deed zijn plannen uit de doeken op zijn Facebookpagina en wil 1.000 pond (1.145 euro) inzamelen. Aiden maakte een pagina aan op justgiving.com, een crowdfundingwebsite die wordt gebruikt voor reguliere goede doelen. Zo kan er onder meer geld worden geschonken aan nabestaanden van slachtoffers van de vuurramp in de Londense woontoren Grenfell. Deze projecten staan op justgiving.com gecategoriseerd met de tag 'emergencies' of 'noodgevallen'. Aiden vindt zijn plan evengoed een noodgeval en gebruikt dezelfde tag.

"Alvast genoeg voor de bus"

Aidens plan zorgt voor een pak reacties. De ene vindt het schaamteloos, anderen vinden het hilarisch en feliciteren hem. "Ga gewoon werken" moet het afleggen tegen "YOLO" (You Only Live Once) en "de rest is jaloers, jij bent tenmiste eerlijk'. Het beoogde bedrag is echter nog lang niet binnen. Negen personen zijn tot nu toe bereid gevonden om een klein bedrag te doneren. "Met deze twee pond heb je alvast genoeg voor een ritje met de bus", luidde het bij een van hen.

Eén anonieme weldoener schonk liefst 100 pond (114 euro) en deed dat met de boodschap: "Veel plezier, wees vriendelijk tegen iedereen en geniet van het leven."

"Als ik genoeg inzamel voor een vakantie, dan vertrek ik meteen naar Spanje. Ik ben nog nooit buiten Groot-Brittannië geweest", liet Aiden optekenen aan de krant The Sun.

De bewuste pagina op justgiving.com

