Brief met historische postzegels geveild voor 430.000 euro

BizarEen brief met historische postzegels is in Duitsland verkocht voor 430.000 euro. De brief met de eerste postzegels uit 1859 van de stad Lübeck werd zaterdag in de stad Wiesbaden geveild, meldt veilinghuis Heinrich Köhler.

Het startbod voor de brief was 80.000 euro. Een anonieme bieder kocht de historische brief die deel uitmaakte van de postzegelcollectie van de Duitse miljardair en zakenman Erivan Haub (1932-2018). Hij was de grondlegger van de Tengelmann Group, een van de grootste retailers van Duitsland die zijn supermarkten verkocht aan Edeka.

Koning

Een afgestempelde Baden-brief uit 1856, die voor 100.000 euro werd ingebracht, leverde 320.000 euro op. De brief behoorde ooit toe aan koning Carol II van Roemenië, een gepassioneerd postzegelverzamelaar. Toen hij in 1940 met een speciale trein in ballingschap ging, nam hij zijn collectie mee. ,,Zelfs toen Carol II een deel van zijn collectie moest verkopen om in zijn levensonderhoud te voorzien, bleef de brief in zijn bezit’’, aldus het veilinghuis. Na zijn dood ging de brief in 1953 onder de hamer. Nu heeft een anonieme bieder hem gekocht.

Een brief aan de Duitse keizer Wilhelm I, die volgens het veilinghuis op 1 januari 1872 gefrankeerd werd verzonden met de eerste postzegels van het Duitse rijk, bracht zelfs het twintigvoudige van de geschatte verkoopprijs op. In plaats van 2000 euro verwisselde de brief voor 40.000 euro van eigenaar. Ook in dit geval was sprake van een anonieme bieder, aldus het veilinghuis.

De postzegelverzameling van Haub wordt sinds zomer 2019 geveild. Tot 2023 zijn 30 veilingen met in totaal 8000 kavels gepland in verschillende landen.