Bridezilla moet 72.500 euro betalen voor kapotmaken zaak huwelijksfotografe via social media Joeri Vlemings

02 maart 2018

18u02

Bron: Toronto Star 3 Bizar Emily Liao uit het Canadese British Columbia had het tot haar missie gemaakt om het bedrijf van fotografe Kitty Chan ten gronde te richten. En dat lukte haar ook. Liao's drijfveer was haar ontevredenheid over de huwelijksfoto's die Chans zaak Amara Wedding had verzorgd. De rechter oordeelde dat 'bridezilla' Liao 115.000 dollar schadevergoeding moet betalen aan Chan.

Liao huurde voor een bedrag van bijna 4.000 euro de diensten van Chan in om haar huwelijk op 4 juli 2015 te plannen, met bloemen, decoraties en beeldreportages. Maar enkele dagen voor het trouwfeest zette Liaon de betaling stop omdat ze niet tevreden was over de foto's die al op voorhand gemaakt waren vóór het huwelijk. Chans personeel daagde toch op het huwelijksfeest op, maar hield daarna de foto's en video's achter tot Liao zou betalen. De bruid bleef weigeren en spande een rechtszaak in. Ze verloor die over heel de lijn in 2016.

Intussen had Liao wel niet stilgezeten. Ze had zich voorgenomen de reputatie van Chans bedrijf, Amara Wedding, zo veel mogelijk te besmeuren op Chinese en Engelse social media. Ze hield die heftige lastercampagne zo'n jaar vol. Ze had het onder meer over "fraude", "afpersing" en "leugens aan klanten". Het bleek voldoende voor de Chinese gemeenschap, waar Amara Wedding voornamelijk zijn klanten haalde, om de zaak, die voordien gezond was, links te laten liggen. In januari 2017 legde Chan de boeken neer.

Rechter Gordon Weatherill vond dat Liao geen bewijzen aanbracht om haar ontevredenheid over de foto's te rechtvaardigen. Hij veroordeelde haar tot een schadevergoeding van in totaal 72.500 euro. "Emily Liao en anderen die het aanvaardbaar vinden om het internet als middel te gebruiken om hun frustraties te ventileren moeten de boodschap krijgen dat ze de gevolgen ervan zullen dragen als hun berichten lasterlijk zijn", zegt Weatherill.

Kitty Chan blijft samenwerken met haar echtgenoot Kevin Leung als huwelijksplanner, maar dan in een veel kleinere zaak als voorheen.