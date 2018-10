Bridezilla 2.0: bruid dient haar bruidsmeisjes geen afslankshakes, maar dikmakers toe mvdb

Bron: Whimn 0 Bizar Een bruid heeft toegegeven dat ze haar zussen/bruidsmeisjes in aanloop naar de grote dag stiekem dikker heeft gemaakt. Zo kon bruid ‘Penny’ extra stralen op de huwelijksfoto’s. De smoothies die de Australische elke ochtend voor haar zussen bereidde, waren helemaal geen afslankshakes, maar dikmakers. De zussen ‘Maggie’ en ‘Charlie’ wisten van niets. Penny (haar achternaam is niet bekend) is de middelste van drie zussen en deed haar verhaal aan de Australische site Whimn.

Ze geeft toe dat haar actie nogal ‘bridezilla’-achtig overkomt. De bruid deelde een woning met haar twee zussen en haar verloofde. Ze leefden allen intens naar de huwelijksdag toe. “Mijn zussen zien er beiden schitterend uit. Ik was nooit zo knap of populair als mijn oudste zus, laat staan dat ik even schattig en grappig was als mijn jongste zus. Ik was altijd maar de middelste, maar gelukkig vond ik een man die me nam zoals ik ben en die mij gelukkig maakt.”

Fluogeel

Penny broedde op plannen om haar zussen te degraderen tot louter omstanders. Zo kon enkel zij de hele dag in de belangstelling staan. Het begon met de keuze van hun kleding. Penny koos voor de bruidsmeisjes jurken ... in fluogeel. Dit onder het voorwendsel dat ze voor een party-look ging. De zussen stemden toe, maar zagen er niet uit. De bruid glunderde in het geniep en trof voorbereidingen voor de volgende stap in haar uitgekiend plan. Ze spelde Maggie en Charlie op de mouw iedere ochtend haar zelfgemaakte ontbijt-smoothie te drinken. De bedoeling was om in aanloop naar de huwelijksdag nog wat kilo’s kwijt te spelen. Wat de zussen niet wisten, was dat de aanstaande bruid de inhoud van de dozen met afslankshakes had vervangen door poeders om net bij te komen. Ze haalde wellicht de mosterd bij ‘Mean Girls’, een komedie met Lindsay Lohan uit 2004, waar min of meer hetzelfde gebeurt. Penny kocht de poeders in een sportvoedingwinkel.



De bridezilla schrok er zelfs niet voor terug om de doses een paar dagen voor het huwelijk nog drastisch op te drijven. Haar zussen snapten de gewichtstoename niet en moesten hun fluogele outfits nog in aller ijl laten verstellen. Penny was zich van geen kwaad bewust. Ze had naar eigen zeggen een schitterend trouwfeest, waar zij en alleen zij het middelpunt van de aandacht vormde. Penny zei nog aan Whimn dat Maggie en Charlie hun aangekomen gewicht terug kwijt zijn. Gevraagd of ze enige spijt heeft over haar daad, antwoordt Penny “soms”. “Het overkomt me soms als ik mijn huwelijksfoto-album bekijk”.



Of Maggie en Charlie op de hoogte zijn van wat het dikmakerplan, is niet duidelijk. “Ze hebben me al gevraagd om nog eens die smoothies te maken, maar daar ga ik niet op in, ik geef ze toast in de plaats.”