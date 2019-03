Breaking Bad in het echt: Russische oud-leraar chemie bouwt zijn kelder om tot drugslab mvdb

Alsof het een verhaallijn uit de cultreeks Breaking Bad betreft, zo omschrijven Russische media de veroordeling van een oud-leraar chemie in Siberië. De 52-jarige universitair geschoolde laborant kreeg maandag in Irkoetsk elf jaar strafkamp opgelegd wegens de grootschalige productie van synthethische drugs, schrijft persbureau TASS.

De Rus produceerde het goedje in de kelder van zijn landhuis. Deze ruimte was omgebouwd tot een modern uitgerust drugslab. De chemicus was ongeveer een jaar actief op de drugsmarkt en kreeg de hulp van een medeplichtige vriend. Bij hun arrestatie troffen de veiligheidsdiensten twintig kilo xtc aan en genoeg verboden grondstoffen om nog eens veertig kilo te produceren.

Of de veroordeelde vijftiger fan is van de serie rond chemieleraar/drugshandelaar ‘Walter White’ (Bryan Cranston) is niet geweten, feit is dat hij met een kaalgeschoren hoofd - hetzelfde kapsel als ‘Walter White’ - voor de rechter verscheen. De tv-reeks Breaking Bad (2008-2013) was wereldwijd, ook in Rusland, een kijkcijferhit. Een Russische YouTuber maaakte vorig jaar zelfs een parodie.