Breaking Bad? Amerikaanse chemieprofessoren verdacht van produceren methamfetamine RL

17 november 2019

05u11

Bron: CNN 0 Bizar Twee Amerikaanse chemieprofessoren uit de staat Arkansas zijn gearresteerd omdat ze beschuldigd worden van het maken van de zeer verslavende drug methamfetamine.

Terry David Bateman (45) en Bradley Allen Rowland (40) werken allebei aan de Henderson State University in Arkadelphia als chemieprofessoren, maar werden vrijdag in de boeien geslagen op verdenking van het produceren van de drugs.

Op 8 oktober werd een deel van de universiteit al gesloten, nadat iemand melding had gemaakt van een “chemisch luchtje". Een paar dagen later werden beide docenten met verlof gestuurd, terwijl er een grondige inspectie van het ventilatiesysteem werd uitgevoerd.



Een woordvoerster van de universiteit wilde geen mededelingen doen over de bevindingen van de inspectie en of de profs worden verdacht van het produceren van methamfetamine op de universiteitscampus.

Hoewel het onderzoek nog loopt, is de verwachting dat Bateman en Rowland zich binnenkort moeten verantwoorden voor de lokale rechtbank.

Breaking Bad

Het zou zomaar kunnen dat de chemieprofessoren hun inspiratie haalden uit de serie ‘Breaking Bad’, waarin chemiedocent Walter White (vertolkt door acteur Bryan Cranston), besluit om methamfetamine te produceren om een peperdure medische behandeling te kunnen betalen nadat er longkanker bij hem is vastgesteld. De serie, die tussen 2008 en 2013 werd uitgezonden, won maar liefst 16 Emmy Awards.