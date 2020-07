Braziliaanse trainer ziet koortsthermometer aan voor pistool en schrikt zich een ongeluk Tim Hartman

29 juli 2020

22u20

Bron: AD.nl 0 Bizar Een lid van de technische staf van de Braziliaanse voetbalclub Céara SC kreeg dinsdag de schrik van zijn leven toen hij de bus uitstapte voor het bekerduel met Fortaleza. Hij kreeg een koortsthermometer op zich gericht, maar aan de reactie te zien dacht hij dat hij onder schot werd gehouden.

Calma, calma! É só o nosso protocolo! KKKKKKK pic.twitter.com/Ow4GECKyrT Copa do Nordeste(@ CopaDoNordeste) link

Céara SC nam het dinsdag in de halve finale van het toernooi om de Copa do Nordeste, het bekertoernooi voor clubs uit het noorden van Brazilië, op tegen Fortaleza. In het kader van de protocollen omtrent het coronavirus werd iedereen voor aanvang van de wedstrijd gemeten op temperatuur. Een medewerker wachtte dan ook de bus van Céara SC op om vervolgens bij iedereen de temperatuur te meten met een elektrische koortsthermometer.

Als een lid van de technische staf van de Braziliaanse club de bus uitstapt en de thermometer op zich gericht krijgt, doet hij echter van schrik zijn handen omhoog. Het levert geestige beelden op, al zal de persoon in kwestie ongetwijfeld even de schrik van zijn leven gehad hebben. De avond liep echter goed af voor Céara SC: niet alleen kwam iedereen veilig het stadion in, de wedstrijd werd ook met 0-1 gewonnen waardoor de club in de finale staat.