Braziliaanse man overleeft anderhalve week op zee in koelkast

Een Braziliaanse man heeft naar eigen zeggen in totaal 11 dagen op zee overleefd. Toen zijn boot zonk voor de kust van Noord-Brazilië, klom hij snel in een grote koelkast die bleef drijven. Anderhalve week later werd hij gered.

De 44-jarige visser Romualdo Macedo Rodrigues vertrok eind juli voor een vistocht van normaal gezien drie dagen. Tijdens de tocht op de Atlantische Oceaan ontstond er op een bepaald moment een lek in zijn houten boot, die vervolgens zonk. De man kan zelf niet zwemmen dus toen hij zag dat zijn koelkast bleef drijven, kroop hij direct daarin om zichzelf in veiligheid te brengen. In de vrieskist hield hij normaal zijn vis koel.

“De koelkast was een wonder van God”, vertelt de man aan lokale media. “Wat me het meeste zorgen baarde was de dorst”, zegt hij verder. Rodrigues maakte zich ook druk om de haaien die af en toe om hem heen cirkelden. “Ik dacht dat ik zou worden aangevallen omdat er zoveel nieuwsgierige vissen hier op zee zijn.’’ In tussentijd schepte hij met zijn handen binnenstromend water uit de koelkast, zodat hij zou blijven drijven.

Volledig scherm De koelkast op zee. Still van video. © Twitter / Amoreca Original

Mager en verzwakt

Na, naar eigen zeggen, 11 dagen zonder eten en drinken op zee te hebben doorgebracht werd Rodrigues opgemerkt door de bemanning van een ander schip. Op videobeelden is te zien hoe hij aan boord wordt geholpen. Rodrigues was op dat moment zo verzwakt dat hij amper nog kon zien. “Ik stak mijn armen omhoog en riep om hulp”, herinnert hij zich van zijn redding.

De Braziliaan bleek zo’n 450 kilometer te zijn afgedreven en werd voor de kust van Suriname uit het water gehaald. Hij was mager, verzwakt en had verbrandingswonden door de zon, maar was wel bij bewustzijn.

Volledig scherm De man in de koelkast op zee. Stills van video. © Videostill

Naar de gevangenis

Eenmaal aan land kreeg hij eerste hulp. Daarna werd hij opgepakt door de Surinaamse politie omdat hij niet de juiste reispapieren bij zich had. Na zestien dagen in een Surinaamse gevangenis werd de Braziliaan op een vliegtuig naar huis gezet.

Rodrigues omschrijft zijn redding als een wonder. “Het was de belangrijkste dag van mijn leven. Ik voel me herboren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: