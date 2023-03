Braziliaans model wil met elk van zijn zes vrouwen een kind, maar wie mag eerst? “We zoeken draagmoeder om niemand van streek te maken”

Arthur trouwde in 2021 met maar liefst negen (!) vrouwen, als protestsignaal tegen monogamie. Vermits een huwelijk met meerdere partners in Brazilië verboden is, werd die plechtigheid in de katholieke kerk uiteraard niet wettelijk erkend. Intussen hebben vier echtgenotes de benen genomen en nam één dame de vrijgekomen plek in.

Met die zes overblijvers wil Arthur zich nu voortplanten. “Maar wie mocht als eerste zwanger worden? Om niemand van streek te maken, hebben we voor een veilige oplossing gekozen. We zoeken daarom nu een draagmoeder aan wie we al ons vertrouwen kunnen schenken. Uit een vorige relatie heb ik al een tienjarige dochter, nu mag het een zoon worden”, klinkt het.

Zijn eerste vrouw Luana (27) heeft een stapje voor. Haar eicel zal als eerste gebruikt worden. Emelly (21), Amanda (28), Olinda (51), Damiana (23) en Valquíria (24) zullen dus nog even op de tanden moeten bijten.

“Het was een delicate kwestie”, geeft Arthur toe. “Maar uiteindelijk is het mijn droom om tien vrouwen te hebben en met elk van hen een kind op de wereld te zetten. Ik voel evenveel liefde voor hen allemaal, dan zou het oneerlijk zijn om slechts één of twee van hen te belonen.”

Arthur en Luana leerden elkaar in het swingersmilieu kennen. Twee jaar geleden gooiden ze hun relatie volledig open, al is het wel Luana die uiteindelijk bepaalt wie er als extra partner bij mag.

“Ik moest in het begin haar zegen krijgen”, vertelt Olinda. “Gelukkig kwamen we er snel achter dat het bijzonder goed klikte tussen ons. Alsof ik haar al uit een vorig leven kende. We stellen alles in het werk om onze gemeenschappelijke liefde stevig in de watten te leggen.”

In het begin vond de seks op afspraak plaats, maar dat bleek voor Arthur niet langer houdbaar. “Zo’n schema leidde tot heel wat problemen. Genieten zat er nog amper in omdat alles zo strak geregeld was. In het heetst van de strijd dacht ik soms ook aan een van de andere vrouwen. Nu gebeurt het gelukkig veel meer spontaan.”

Op OnlyFans delen Arthur en zijn harem pikante foto’s en filmpjes van hun onderonsjes, goed voor een maandelijkse opbrengst van ruim 50.000 euro. “We leren alles aan, van verschillende standjes tot tips om te gaan swingen. Dankzij ons zijn veel koppels thuis weer dichter tot elkaar gekomen.”

