Braziliaans model moet afscheid nemen van een van zijn negen vrouwen: “Ze miste de monogamie”

Arthur O Urso was in eerste instantie getrouwd met Luana Kazaki. Vorig jaar haalde hij de krantenkoppen door aan acht vrouwen tegelijk huwelijksgeloften af te leggen. De plechtigheid had echter geen wettelijk karakter omdat polygamie in Brazilië verboden is. Hijzelf omschreef de trouwpartij toen als een “protest tegen monogamie”.

Een van de dames heeft er nu echter genoeg van. “Agatha wilde mij helemaal voor haar alleen. Dat ging natuurlijk niet, we moeten delen. De breuk maakte me heel verdrietig. Haar beweegreden zag ik al helemaal niet aankomen. Ze miste naar eigen zeggen een monogame relatie. Mijn andere partners vonden haar gedrag verkeerd. Ze had haar jawoord gegeven vanwege het avontuur, niet omdat ze echte gevoelens voor me had. Ik ben een vrouw kwijt, maar op dit moment ga ik haar niet vervangen.”

Dat zal in de toekomst nog wel veranderen. “Het is altijd mijn droom geweest om tien vrouwen te hebben. Dat is een mooi even getal, dus dan moeten er nog twee bij. Met elk van hen wil ik ook een kind. Ik voel evenveel liefde voor hen, dan zou het oneerlijk zijn om met slechts één of twee dames aan het nageslacht te werken.” O Urso heeft op dit moment één dochter.

