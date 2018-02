Braziliaan probeert met ‘valse poep’ cocaïne te smokkelen ADN

14 februari 2018

12u52

Bron: BBC 0 Bizar De Portugese politie heeft maandag in de internationale luchthaven van Lissabon een man gearresteerd die 1 kilogram cocaïne in een valse poep aan zijn billen had hangen.

Het is niet meteen duidelijk hoe de politie het zaakje in de smiezen kreeg. De Braziliaan arriveerde in de Portugese hoofdstad vanuit Belem. Ook een tweede man werd in de boeien geslagen, vermoedelijk de beoogde ontvanger van de drugs. De verdachten zijn 32 en 40 jaar oud, meldt de politie.