Boze passagier spuit brandblusapparaat leeg in gezicht security op luchthaven Atlanta

Dronken Canadese bestuur­ster veroor­zaakt zware ontplof­fing en minstens 9 miljoen euro schade: ze klaagt nu bar aan die haar nog alcohol schonk

De 26-jarige Canadese Daniella Leis werd in 2019 veroordeeld voor het veroorzaken van een zwaar ongeval in dronken toestand. Ze reed een woning in London in Ontario binnen en raakte er ook de gasleiding, wat later tot een enorme ontploffing leidde. De schade liep in de miljoenen. Leis heeft er nu niet beter op gevonden dan de bar aan te klagen omdat ze haar nog alcohol hadden geschonken terwijl de vrouw al beneveld was.

18 januari