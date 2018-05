Boze klant rijdt peperdure sportwagen winkel binnen kg

07 mei 2018

12u07

Bron: LAD Bible 0 Bizar Een 42-jarige zakenman in Taiwan heeft zijn ontevredenheid laten merken toen zijn Porsche Panamera Sport Turismo werd geleverd zonder de gevraagde optie. Toen hij te horen kreeg dat hij de verkeerd geleverde wagen wel degelijk zou moeten betalen, reed hij zijn auto door de vitrine van de autohandel en ramde hij de toonbank.

De zakenman, die enkel bekendstaat onder zijn achternaam Chu, werd beschreven als een “loyale Porsche-fan”. Eind vorig jaar had hij zijn zinnen gezet op de Porsche Panamera Sport Turismo, een sportwagen met een gepeperd prijskaartje. Belangrijker nog: hij wilde de auto uitrusten met een hoop opties, waaronder het prijzige 4D Chassis Control-systeem, wat de prijs van de wagen deed oplopen tot ruim 200.000 euro. Hij gaf zijn wensen door aan zijn assistent, die de bestelling plaatste bij de dealership, en betaalde een voorschot van meer dan 50.000 euro.

Groot was zijn verbazing toen de geleverde wagen begin mei werd geleverd zonder het slimme 4D Chassis Control-systeem waar hij zo naar had uitgekeken. Toen hij zijn beklag deed bij de autohandelaar, liet die weten dat de optie ontbrak op het bestelformulier. Wellicht werd het snufje vergeten door de assistent.

Crash

Chu weigerde te betalen voor zijn nieuwe wagen, maar daar had de autohandelaar geen oren naar. Meer nog, de handelaar stuurde een brief waarin hij dreigde om het voorschot van 50.000 euro te houden als Chu niet binnen de vijf dagen zou betalen.

Daarop kon de zakenman zijn woede niet meer bedwingen. Nadat hij de brief had aangekregen, reed hij uit pure frustratie met zijn andere wagen, een witte Porsche Cayenne, de winkel binnen.

Daarna zou Chu nog zijn uitgestapt en maakte hij ruzie met de manager van de zaak. Uiteindelijk kwam de politie ter plaats om de veertiger te arresteren. In zijn auto werd nog een houweel en een bus benzine gevonden, maar het is niet duidelijk of hij ook plande om die te gebruiken tijdens zijn uitbarsting.

Later zei de zakenman nog dat hij spijt had van het incident en beweerde hij dat hij per ongeluk de winkel was binnengereden, toen hij moest uitwijken voor een ander voertuig. De zaak wordt nog steeds onderzocht.