Boze ‘Karen’ die hete soep in gezicht kassierster gooide opgepakt

In de Verenigde Staten is de vrouw opgepakt die op 7 november heisa veroorzaakte in een Mexicaans restaurant in Texas. Amanda Martinez (31) had bij Sol De Jalisco soep gekocht, maar klaagde dat die zo heet was dat het plastic deksel van haar pot was gesmolten. Ze had daar ook al over gebeld en was allerminst tevreden met het antwoord dat ze toen kreeg.