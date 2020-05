Boze (ex-)werknemer rijdt met truck over de Ferrari van zijn baas Erik Kouwenhoven

09 mei 2020

11u42

Bron: AD.nl 97 Bizar Een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur is met zijn truck over de Ferrari GTC4 Lusso van zijn baas gereden nadat hij was ontslagen.

De vrachtwagenchauffeur werd volgens de website Carscoops pas vier dagen voor het incident in dienst genomen door het in Chicago gevestigde bedrijf. Hij deed naar verluidt één rit en bleek niet geschikt voor de baan. De werknemer werd volgens anonieme bronnen op een nette manier ontslagen en gecompenseerd, maar daarmee nam hij duidelijk geen genoegen.

Doorslippende wielen

Hij vroeg aan de eigenaar van het transportbedrijf of “die Ferrari van hem was.” De eigenaar zei dat dat inderdaad zo was, waarop de vrachtwagenchauffeur antwoordde: “Dan zul je meemaken wat er gebeurt als je me bedondert.” Hij liep naar de vrachtwagen, sprong erin en reed met doorslippende wielen richting de Ferrari, die een nieuwprijs van 375.000 euro heeft.

Gearresteerd

De eigenaar probeerde hem tegen te houden, waarbij hij bijna onder de truck terechtkwam. De truck reed door en ramde de Ferrari. Daarna gaf hij nogmaals gas en stopte pas toen de vrachtwagen half bovenop de Ferrari stond. Op dat moment belde de eigenaar van de beschadigde Ferrari de politie, waarna hij werd gearresteerd.