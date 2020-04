Bouwvakker doet valse bommelding om niet te hoeven werken David Van der Heeden

25 april 2020

22u36 0 Bizar Een Amerikaanse bouwvakker heeft afgelopen week een valse bommelding gedaan om een dagje vrij te krijgen. Het resultaat was dat zeker twintig mensen moesten worden geëvacueerd. Voor niets, zo bleek toen de politie met man en macht uitrukte. Zijn farce kost de man mogelijk nog veel meer ‘vrije dagen’.

De politie van Wellington (Florida) ontving donderdag in alle vroegte het dreigtelefoontje van de 36-jarige Richard Hamilton. Er zou een bom liggen in een waterzuiveringsinstallatie, waar de bouwvakker en een aantal van zijn collega's aan het werk waren.



De politie nam geen halve maatregelen en trommelde de explosievenopruimingsdienst op. Een zoektocht met speurhonden en drones rond het complex leverde geen resultaat op. Ook Hamiltons auto werd doorzocht, maar ook daarin werd geen bom aangetroffen, aldus het sheriffsbureau van Palm Beach.

‘Een slechte dag’

Al snel viel de verdenking op Hamilton zelf. De werkschuwe klusser probeerde het eerst met de smoes dat hij zijn telefoon was verloren, maar biechtte daarna aan de dienstdoende agenten op dat hij ‘een slechte dag’ had en ‘geen zin’ had om te werken. Hij werd meteen opgepakt en kijkt nu aan tegen een forse straf.



Na een volledige bekentenis mocht Hamilton alsnog naar huis. “Hij neemt de totale verantwoording voor het dreigement op zich’’, leest het in de aanklacht. In afwachting van zijn berechting voor het plegen van een valse bommelding is zijn borgtocht vastgesteld op 10.000 dollar.